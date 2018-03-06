الدولار يتذبذب مقابل العملات الرئيسية

عادل الحربي(صدى):

شهد الدولار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، تذبذبًا في مستوياته مقابل العملات العالمية الرئيسية، بالرغم من تراجع المخاوف بشأن حدوث حرب تحارية عالمية.

واستقر الدولار مقابل الين خلال التعاملات مسجلًا 106.22 ين، بعدما انخفض إلى أدنى مستوى له في 16 شهر مقابل الين أواخر الأسبوع الماضي.

وارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.2347 دولار، بينما استقرت العملة الكندية عند 1.2980 دولار كندي للدولار الأمريكي، وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.7770 دولار أمريكي.