مجمع الملك عبدالله الطبي يقدّم خدماته لأكثر من 76 ألف مريض خلال نصف عام

عادل الحربي(صدى):

قدّم مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة 356.649 خدمة طبية علاجية وإسعافيه متكاملة خلال النصف الثاني من عام 2017م، استفاد منها 76.983 مريضاً راجعوا المجمع الطبي.

وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة 35.165 مريض، منهم ما يقارب 45 % حالة طارئة متفاوتة ما بين الخطيرة و المتوسطة والباردة، كما أستقبل قسم العيادات الخارجية بنفس الفترة 38.515 مراجعاً استفادوا من الخدمات الطبية التي يقدمها المجمع الطبي في التخصصات المتوفرة، شملت عيادات ” العظام – الإصابات – الأنف والأذن و الحنجرة – العيون – أمراض وجراحة القلب – الأسنان – الباطنية – الغدد – أمراض الروماتيزم – الصدرية – الأوعية الدموية – التخاطب – المسالك البولية – الجلدية – “، كما تم تقديم الخدمات الطبية في التخصصات الطبية “المخ والأعصاب وجراحة المخ والأعصاب – أمراض الكلى – النفسية – التغذية “.

وأظهرت إحصائية حديثة لمجمع الملك عبدالله خلال هذه الفترة أنه تم إجراء 1.958 عملية جراحية، كما قدم قسم العلاج الطبيعي 10.523 جلسة علاج طبيعي، بينما تمكن قسم المختبر وبنك الدم من فحص 306.604 عينة، شملت فحوصات كيمياء حيوية وأمراض الدم وفحوصات سيرولوجية ميكروبيولوجيا وفحوصات للأنسجة، وأجرى أيضاً قسم الأشعة 37.564 أشعة للمرضى في مختلف التخصصات مثل الأشعة العامة والمقطعية والأشعة التداخلية وتصوير الرنين المغناطيسي وتصوير الموجات فوق الصوتية، في حين بلغ عدد حالات التنويم في أقسام التنويم 3.303 حالة.