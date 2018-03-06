أمريكا تدرس القيام بعمل عسكري ضد نظام ” الأسد “

واشنطن(صدى):

أعلنت مصادر مقربة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ” ترامب ” طلب وضع خيارات لمعاقبة نظام بشار الأسد.

وأوضحت المصادر، أن الخيارات تضمنت القيام بعمل عسكري جديد ضد النظام السوري.

ويأتي ذلك عقاباً للنظام بسبب استخدامه أسلحة كيماوية و الهجمات بغاز الكلور، في مناطق تسيطر عليها المعارضة.

يشار إلى أن بعض التقارير الصحفية كانت قد تحدثت عن استخدام قنابل الكلور الشهر الماضي في الغوطة الشرقية.