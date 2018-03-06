أمريكا تدرس القيام بعمل عسكري ضد نظام ” الأسد “
أعلنت مصادر مقربة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ” ترامب ” طلب وضع خيارات لمعاقبة نظام بشار الأسد.
وأوضحت المصادر، أن الخيارات تضمنت القيام بعمل عسكري جديد ضد النظام السوري.
ويأتي ذلك عقاباً للنظام بسبب استخدامه أسلحة كيماوية و الهجمات بغاز الكلور، في مناطق تسيطر عليها المعارضة.
يشار إلى أن بعض التقارير الصحفية كانت قد تحدثت عن استخدام قنابل الكلور الشهر الماضي في الغوطة الشرقية.
حك[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 41 دقيقة
سوريا تقسمت و خلاص بين محتلين و بسبب ديوث خائن ,,, بلاش نسمع هرج
M-512[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 27 دقيقة
لعنة الله والكون كله على بشار الملعون الاجرب الخسيس متى يفطس وينهان بس