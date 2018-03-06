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أمريكا تدرس القيام بعمل عسكري ضد نظام ” الأسد “

أمريكا تدرس القيام بعمل عسكري ضد نظام ” الأسد “
واشنطن(صدى):

أعلنت مصادر مقربة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ” ترامب ” طلب وضع خيارات لمعاقبة نظام بشار الأسد.

وأوضحت المصادر، أن الخيارات تضمنت القيام بعمل عسكري جديد ضد النظام السوري.

ويأتي ذلك عقاباً للنظام بسبب استخدامه أسلحة كيماوية و الهجمات بغاز الكلور، في مناطق تسيطر عليها المعارضة.

يشار إلى أن بعض التقارير الصحفية كانت قد تحدثت عن استخدام قنابل الكلور الشهر الماضي في الغوطة الشرقية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 41 دقيقة

سوريا تقسمت و خلاص بين محتلين و بسبب ديوث خائن ,,, بلاش نسمع هرج

[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 27 دقيقة

لعنة الله والكون كله على بشار الملعون الاجرب الخسيس متى يفطس وينهان بس

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