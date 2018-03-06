قبل موقعة حديقة الأمراء.. جماهير سان جيرمان تتظاهر أمام فندق الريال

طلال الغامدي(صدى):

يترقب محبي ومشجعي الكرة حول العالم، اليوم الأثنين، مباراة نارية من العيار الثقيل حيث يواجه الريال نظيره باريس سان جيرمان في إطار مباراة إياب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وبدأ جماهير الفريق المستضيف، سان جيرمان، في التأثير على بعثة ريال مدريد المقيمة في أحد فنادق العاصمة الفرنسية؛ حث نظم المشجعين وقفة أمام فندق الريال.

وواصل الجماهير تشجيع باريس سان جيرمان أمام فندق إقامة لاعبي الريال، بجانب وضع لافتات مسيئة للاعبين مقابل مدخل الفندق.

وكان الريال تغلب على سان جيرمان في مباراة الذهاب بثلاثية مقابل هدف نظيف، ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم إثارة جديدة بين فريقين كبيرين.