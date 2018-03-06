ثلاثي الموت.. روحاني وبوتين وأردوغان يعقدون قمة بشأن سوريا

أنقرة(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، عن عقد قمة ثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران بشأن سوريا في الشهر المقبل.

وأوضحت الخارجية أنه من المتوقع من واشنطن استرداد كافة الأسلحة التي سلمتها للأكراد السوريين، وفقًا لزعامتها السابقة بشأن تزويد واشنطن الأكراد السوريين في عفرين بالأسلحة.

وفي ظل انتهاكات الجيش التركي في عفرين السورية وغزوه العسكري وقتل المدنيين، أعلنت تركيا إقامة مخيم يستوعب 170 ألف شخص في 9 مواقع بالقرب من إدلب وفي المناطق الواقعة تحت السيطرة التركية في الشمال السوري.