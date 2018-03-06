بالصور.. تصفيفة شعر سيناتور روسية تثير ضجة بالإنترنت

موسكو(صدى):

أثارت تصفيفة شعر سيناتور روسية تٌدعى ” فالنتينا بيترنكو ، 62 عاماً ” ، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب شكلها المبالغ فيه.

حيث ظهرت فالنتينا في صور تم تداولها بتصفيفة شعر مبالغ بها جعلت الكثيرين يشبهونها بالشخصية الشريرة بأحد أفلام جيمس بوند، وبالرغم من انتشار تصفيفة الشعر التي تعتمدها ورواجها بروسيا في وقت سابق إلا أنها تعرضت للإنتقادخاصة من قبل غير الروسيين الذين تداولوا صورها.

فيما علقت السيناتور الروسية على منتقديها بأنها لا تقم سوى برفع شعرها مستخدمة دبابيس الشعر.