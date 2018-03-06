جماهير الهلال تترقب الفوز الأسيوي الأول.. والتاريخ يقف بجانب الزعيم

نواف السالم(صدى):

ينتظر محبي ومشجعي الزعيم، اليوم الثلاثاء، مباراة الفريق الأسيوية الثالثة في مواجهة الريان القطري؛ ممنين النفس بتحقيق الهلال الانتصار الأول له عقب تعادل وهزيمة في المبارتين السابقتين.

ويأمل الهلال ولاعبيه في مصالحة الجماهير بطبيعة الحال، ليحسن موقفه في ترتيب المجموعة، حيث لم يحصل سوى على نقطة وحيدة.

وفي هذا السياق نجد أن تاريخ المواجهات بين الهلال والأندية القطرية يميل للزعيم ، حيث خاض الهلال أمام الأندية القطرية 28 مواجهة، كانت الغلبة لصالح الزعيم في 16 مباراة، بينما حسم التعادل اللقاء 8 مرات، وحققت الأندية القطرية الفوز في أربع مرات.

وهز الزعيم شباك الأندية القطرية بـ 52 هدفاً، بينما سجلت الأندية القطرية مجتمعة 29 هدفاً.