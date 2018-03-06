الصحة تخصص منافسة للمدارس ضمن جائزة ” وعي ” في موسمها الثاني

أحمد الخبراني(صدى):

خصصت ” الصحة ” وضمن جائزة ” وعي ” في نسختها الثانية بالشراكة مع البنك الأهلي منافسة لجميع مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة على مستوى المملكة بنين وبنات ولكافة المراحل التعليمية ، وذلك بهدف تحفيز منسوبي المدارس من معلمين وطلاب لخلق روح المنافسة والحث على تعزيز الصحة المدرسية بطرق إبداعية متجددة .

وقالت الصحة أن طريقة المشاركة متاحة من خلال صناعة فلم توعوي قصير لاتتجاوز مدته عن 3 دقائق يقدم بإسم المدرسة، يتناول أحد المواضيع الصحية بطريقة إبداعية أو يستعرض تجربة صحية أقيمت بالمدرسة بغرض تعزيز التوعية الصحية بين أفراد المجتمع بشكل عام والمدارس بشكل خاص .

وأشارت الصحة أن من المواضيع المقترحة أيضاً الغذاء الصحي ، أو النشاط البدني ، أو موضوع عن صحة الفم والأسنان ، والسمنة ، والتدخين ، وكذلك قصر وطول النظر ، والمشروبات الغازية ، وإستخدام الأجهزة الذكية ، بالإضافة إلى نمط الحياة الصحي لدى الطلاب، والوعي الصحي لدى الطالب أو المعلم بهدف تعزيز الوعي الصحي والتشجيع على السلوكيات الصحية لدى الطلاب والمعلمين.

وحددت الصحة الجوائز بـ(10) مراكز للفائزين حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 100,000ريال ، والمركز الثاني:70,000 ، والمركز الثالث:60,000 ، والمركز الرابع:40,000 ، والمركز الخامس:25,000 ، ومن المركز السادس حتى العاشر مبلغ 10,000 لكل مدرسة فائزة.

تجدر الإشارة أن مسار مشاركة المدارس هو أحد مسارات جائزة (وعي) في موسمها الثاني إلى جانب مسارات الأفراد.

وُيمكن للمهتمين والراغبين في المشاركة الحصول على تفاصيل الشروط والمعايير ومعلومات الجائزة بشكل عام و فرع مشاركة المدارس على وجه خاص عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة: هنا، حيث سيتم إستقبال الأعمال المشاركة على الموقع، وستستمر المسابقة في إستقبال المشاركات حتى يوم السبت 21رجب الموافق 7 أبريل المقبل.