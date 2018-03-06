” بابكير ” يوضح حقيقة ما حدث بعرض الأزياء النسائي في المدينة

نايف السالم(صدى):

أوضح المستشار الاعلامي عادل بابكير، مدير عام الجهة المنظمة لعرض الأزياء النسائي، الذي تمت إقامته قبل أيام في المدينة المنورة، أن بعض اللقطات في مقاطع الفيديو التي تم نشرها من خلال إحدى القنوات الفضائية لا تمت للحدث بأي صلة.

ولفت ” بابكير ” إلى أن الحفل نسائي ولم يكن هناك تواجد للرجال في الحفل، مضيفًا أن هناك العديد من ردود الفعل الغاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي إثر المقطع المتداول من القناة، مبينًا أن الجهة المنظمة حريصة كل الحرص على إقامة الفعاليات وفق الضوابط الإسلامية وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القناة لمحاولة نشر أمور لم تكن ولم تحدث في الحفل.

وأكد ” بابكير ” أن الغرض من الحفل أن تكون هنالك مشاركة اجتماعية لأطفال التوحد لدعمهم، ولكن القناة الفضائية التي قامت بتغطية الحدث لم تلتزم بالأداب المهنية ولفقت عددًا من المقاطع لا ترتبط بالحدث.