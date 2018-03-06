قوة عسكرية كبيرة تصل مدينة حرض الحدودية باليمن لتحريرها

فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر عسكرية يمنية، أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة دفعت بقوة عسكرية كبيرة إلى تخوم مدينة حرض الحدودية، بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأشارت المصادر، أن المملكة دفعت بلواء عسكري إلى محور حرض، لإنهاء سيطرة الإرهابيين على المدينة، حيث وصلت القوات السعودية بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية ضد المليشيا في المدينة.

وشهدت جبهات صعدة صعدة و حجة اشتباكات وقصفاً مدفعياً من قوات الجيش الوطني مسنودة بمدفعية التحالف العربي التي استهدفت مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي الإرهابية.