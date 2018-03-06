جولات ميدانية مفاجئة لـ ” القويحص ” بالعاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

قام المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمين العاصمة المقدسة الجديد، بتكثيف جولاته الميدانية، على البلديات الفرعية والمحالّ التجارية بشكل مفاجئ، وذلك للوقوف وتفقّد الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين وزوار بيت الله الحرام.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة التقطتها كاميرات المراقبة التابعة لأحد المحالّ التجارية بحي الغزة، أمس الأثنين، ” القويحص ” أثناء قيامه بجولة ميدانية على المحالّ والمطاعم بشكل مفاجئ وغير مجدولة.

حيث جاءت تلك الجولات، بهدف التأكد من الاشتراطات الصحية والتراخيص البلدية المتعلقة بتلك المحالّ المحيطة بالحرم المكي الشريف.

جدير بالذكر، أن الجولة الميدانية لأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، جاءت قبيل الدوام الرسمي بساعات، لتؤكد حرصه الشديد على متابعة سير الخدمات البلدية بمكة المكرمة، دون الاعتماد على الزيارات الرسمية المجدولة.