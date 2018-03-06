احتكاك الموبايل بالوجه من أبرز أسباب ظهور حب الشباب

متابعات(صدى):

تحدث الإصابة بـ ” حب الشباب ” عندما تصبح بصيلات الشعر موصولة مع خلايا الجلد الميت، فينتج عن ذلك ظهور الرؤوس البيضاء أو السوداء أو البثور، ورغم المحاولات للعلاج المختلفة إلا أن أثاره تستمر.

وتختلف أنواع حب الشباب حسب نوع الجلد، فهناك نوع مصاحب لغلق المسام، وآخر ذى مسام مفتوحة، وصاحب حبوب مصاحبة للون الأحمر، وبثور كبيرة تحت الجلد، والأخير حبوب مصاحبة لصديد، ويكون العلاج حسب النوع وحسب انتشار الحبوب.

كما نجد أن نسبة كبيرة من النساء قبل نزول الدورة الشهرية ينتشر في أجسامهم الحبوب، وخاصة اللاتي يأخذون وسائل لمنع الحمل، وعلي الجهة الأخرى نجد أن الأشخاص الأكبر سنا يظهر لديهم حب الشباب بشكل مفاجئ، ويكون ذلك علامة لإصابتهم ببعض الأمراض ويتطلب منهم المتابعة الطبية.

و أبرز أسباب حب الشباب هي :

1- الإصابة ببكتريا علي الجلد نتيجة لانسداد خلايا البشرة، وكثرة الجلد الميت.

2- النشاط الزائد لهرمون ” الاندروجين ” أو النشاط الزائد للغدد الدهنية بالجسم.

3- عدم تنظيف البشرة جيدًا، وظهور البثور السوداء بكثرة علي سطح الجلد.

4-التغيرات الهرمونية بالجسم من الأشياء المسببة لظهور حب الشباب، كالحمل واستخدام وسائل منع الحمل، والأدوية الهرمونية الأخري كالتستوستيرون أو الليثيوم.

5-بعض الأطعمة كالحليب خالي الدسم، الخبز والشوكولاتة.

6- الحالة النفسية السيئة، الإجهاد والتوتر والقلق والإصابة بالإكتئاب.

7- التاريخ الوراثي والعائلي من الأشياء المسببة للإصابة بـ ” حب الشباب “.

8-حك الهاتف النقال أو المحمول ” الموبايل ” ، علي الوجه والتعرق من الأسباب في ظهور حب الشباب.