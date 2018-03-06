ولي العهد: المملكة مفتاح النجاح الاقتصادي للمنطقة العربية

حمود العنزي(صدى):

صرًّح صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، لإحدى الصحف البريطانية، بأن المملكة بحاجة إلى أن تكون جزءاً من الاقتصاد العالمي وتطبيق المعايير المماثلة لبقية دول العالم.

وأعرب ولي العهد، في تصريحه لصحيفة ” التليجراف ” ، عن أمله في أن تستفيد الشركات البريطانية من التغيرات العميقة في المملكة بعد اكتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن رؤية 2030 ستمنح بريطانيا فرصاً ضخمة بعد خروجها.

وأضاف أن العلاقات السعودية البريطانية، عظيمة وتاريخية، وبينهما مصلحة مشتركة، مشيراً إلى أن الشعب السعودي ونظيره البريطاني بجانب بقية دول العالم سيكونون أكثر أمناً إذا كانت علاقاتنا قوية.

وأوضح أن المتطرفون والإرهابيون مرتبطون من خلال نشر أجندتهم ونحن بحاجة إلى العمل لنشر الإسلام المعتدل، مؤكداً على محاربة المملكة للإرهاب والتطرف من أجل بناء الاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفاً : ” نريد نمواً اقتصادياً سيساعد المنطقة على التطور ” .

وأضاف : ” بسبب موقعنا المهيمن فإن السعودية هي مفتاح النجاح الاقتصادي في المنطقة ” ، قائلاً : ” بريطانيا تؤيدنا جداً في مخاوفنا بشأن إيران وغيرها فيما يخص الأمن الإقليمي.. وهي دائماً حليف وفي صفنا ” .

من جانبها، أكدت الصحيفة أن ولي العهد سيلتقي خلال الأيام الثلاثة الأولى برئيسة الوزراء تيريزا ماي ومجموعة من الوزراء البارزين وكذلك سيجتمع بأفراد من العائلة المالكة.

وأشارت إلى أنه سيتم دعوته لحضور اجتماع مجلس الأمن القومي، مضيفة أنه امتياز من النادر أن تحظى به شخصيات زائرة لبريطانيا، مؤكدة أنه يقود مجموعة واسعة من الإصلاحات لتلبية احتياجات وتطلعات شعبه والذي أغلبه من الشباب.

واختتمت : ” بوجود هذا القائد الشاب فإن الآفاق المستقبلية الإيجابية للمملكة لا تعرف أي حدود ” .