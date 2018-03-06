تراجع جماعي للعملات الرقمية.. و ” بتكوين ” تتخلى عن أعلى مستوياتها
تراجع سوق العملات الرقمية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بشكل جماعي، عقب كشف بورصة عملات رقمية رئيسية عن عدم اتخاذها أي قرار بشأن طرحها للتداول عبر منصتها.
انخفضت ” بتكوين ” خلال التعاملات بتسبة 1.20% إلى 11293 دولار، متخليه عن أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين والذي سجلته أمس الانثين.
كما تراجعت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 0.25% إلى 852 دولار، في حين قلصت ” الريبل ” مكاسبها الحادة بالرفم من ارتفاعها بنسبة 0.35% إلى 96 سنتًا، وهبطت ” بتكوين كاش ” بنسبة 1.30% إلى 1252 دولار.
وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 461 مليار دولار، بعدما وصلت أمس إلى 473 مليار دولار، متراجعه بمقدار 12 مليار دولار عن أعلى مستوياتها في أسبوعين.
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