تراجع جماعي للعملات الرقمية.. و ” بتكوين ” تتخلى عن أعلى مستوياتها

علي القحطاني(صدى):

تراجع سوق العملات الرقمية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بشكل جماعي، عقب كشف بورصة عملات رقمية رئيسية عن عدم اتخاذها أي قرار بشأن طرحها للتداول عبر منصتها.

انخفضت ” بتكوين ” خلال التعاملات بتسبة 1.20% إلى 11293 دولار، متخليه عن أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين والذي سجلته أمس الانثين.

كما تراجعت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 0.25% إلى 852 دولار، في حين قلصت ” الريبل ” مكاسبها الحادة بالرفم من ارتفاعها بنسبة 0.35% إلى 96 سنتًا، وهبطت ” بتكوين كاش ” بنسبة 1.30% إلى 1252 دولار.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 461 مليار دولار، بعدما وصلت أمس إلى 473 مليار دولار، متراجعه بمقدار 12 مليار دولار عن أعلى مستوياتها في أسبوعين.