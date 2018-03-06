مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انفجار عبوة بأفغانستان

إسلام أباد(صدى):

صرح مسئول أفغاني، اليوم الثلاثاء، أن شخصين اثنين على الأقل، لقيا حتفهما، فيما أصيب 3 آخرون؛ وذلك على إثر انفجار عبوة لاصقة، كانت مثبتة بشاحنة وقود، في إقليم ” نانجارهار” الواقع شرقي البلاد.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عطا الله خوجياني: ” أن الانفجار وقع في مقاطعة بيحسود، بإقليم نانجارهار، على الطريق السريع الرئيسي بين جلاد أباد، عاصمة الإقليم ومعبر ” طورخام ” الحدودي، مع باكستان ” .

كما لفت الانتباه إلى أن قوة الانفجار، كانت قوية حيث تسببت في اشتعال النيران، في نحو 30 محلًا ومكانًا؛ لتصليح السيارات في المنطقة واحتراقها، فيما لم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن الانفجار.