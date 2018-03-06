صور سمو ولي العهد تزيّن شوارع العاصمة البريطانية قبل زيارته لها

لندن(صدى):

تزينت العاصمة البريطانية لندن بصور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستقباله غداً الأربعاء في أول زيارة رسميه له كولي للعهد.

وسلطت الصحف البريطانية الضوء على الزيارة المرتقبة حيث وصفت الأمير محمد بن سلمان بأنه المسؤول عن تنفيذ أكبر أجندة إصلاح جذرية في تاريخ بلاده، حيث يمثل الرمز للطاقة البشرية.

ولفتت أنه من المقرر أن يعقد سمو ولي العهد اجتماعات خاصة مع رئيسي جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (MI5) ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6)، بالإضافة إلى دعوته لحضور اجتماع مجلس الأمن القومي، وهو امتياز من النادر أن تحظى به الشخصيات الخارجية الزائرة.