5 طرق لعلاج السعال بالطب البديل

متابعات(صدى):

يُعد السعال عرض مرضى لكن له وظيفة مهمة فى تخلص حلقك من البلغم وغيرها من المهيجات، ومع ذلك يمكن أن يكون السعال المستمر عرض سىء لعدد من الأمراض، مثل الحساسية، عدوى فيروسية، أو عدوى بكتيرية، وفي بعض الأحيان تكون الكحة ليس بسبب أي شيء يتعلق بالرئتين، ولكن بسبب مرض ارتجاع المريء.

ويمكنك علاج السعال الناتج عن نزلات البرد والحساسية والالتهابات الجيوب الأنفية بعدد من طرق الطب البديل التى نقدمها لك.

العسل لعلاج الكحة:

العسل هو علاج جيد لالتهاب الحلق، ووفقا لدراسة علمية، فإنه يمكن أيضا تخفيف الكحة بشكل أكثر فعالية من الأدوية التى تصرف دون وصفة طبية كمثبطات للسعال.

ويمكنك إعداد العلاج عن طريق خلط معلقتين صغيرتين من العسل مع مشروب عشبى أو ماء دافئ بالليمون، فإن العسل مهدئا، وعصير الليمون يمكن أن يساعدك على التخلص من البلغم.

: البروبيوتيك لعلاج الكحة

البروبيوتيك هي الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن توفر مجموعة من الفوائد الصحية، في حين أنها لا تخفف من الكحة مباشرة، ولكنها تساعد فى التعامل مع البكتيريا التي تعيش في أمعائك، وتحقق توازن تدعم به وظيفة الجهاز المناعي في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أيضا أن تقلل من احتمال حدوث نزلات برد أو انفلونزا وحساسية لبعض مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح.

يمكنك أيضا شراء مكملات بروبيوتيك الذى يوجد في معظم مخازن الأغذية الصحية ومخازن الأدوية، ويضاف البروبيوتيك أيضًا إلى بعض أنواع اللبن وهي موجودة في الخبز.

الأناناس لعلاج الكحة:

هناك أدلة تشير إلى أن بروميلين – إنزيم وجد فقط في الأناناس – يمكن أن يساعد في التغلب على الكحة، وكذلك تخفيف المخاط في الحلق، وبالنسبة لطريقة العلاج من خلاله، فيمكن عن طريق تناول شريحة من الأناناس أو شرب 3.5 أوقية من عصير الأناناس الطازج ثلاث مرات في اليوم.

كما أن هذه المادة تساعد في تخفيف التهاب الجيوب الأنفية والحساسية، والتي يمكن أن تسهم في الكحة والمخاط، وكذلك تستخدم أحيانا لعلاج الالتهاب والتورم.

النعناع لعلاج الكحة:

أوراق النعناع معروفة لخصائصها فى الشفاء، فيعمل بمثابة مزيل الاحتقان، مما يساعد على التخلص من المخاط الزائد، كما يمكنك الاستفادة من خلال شرب الشاي بالنعناع أو عن طريق استنشاق أبخرة النعناع وإضافة 3 أو 4 قطرات من زيت النعناع لكل 150 ملليلتر من الماء الساخن.

غرغرة ملح و ماء لعلاج الكحة:

في حين أن العلاج قد يبدو بسيطًا نسبيًا، إلا أنه يمكن أن يساعد الملح والماء فى الغرغرة على تهدئة الحلق الذي يسبب لك الكحة، وذلك من خلال خلط 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من الملح مع 8 أوقية من الماء الدافئ.