سييرا يعترف بأخطائه ويعتذر لجماهير العميد

نواف السالم(صدى):

قال لويس سييرا مدرب الاتحاد، إن فريقه فشل في استغلال الفرص، أمس الأثنين، في مواجهة التعاون المؤجلة من الجولة الـ18 من دوري المحترفين، والتي انتهت بانتصار الأخير بخماسية.

وأوضح سييرا أن مستوى اللاعبين كان متدني في خط الدفاع، على الرغم من الأداء الجيد خلال الفترة الماضية.

وأضاف سييرا أنه أخطأ، مقدمًا الاعتذار للجماهير الاتحادية، مؤكدًا على أنه سيتم علاج الأخطاء خلال المباريات القادمة .

وطالب جماهير العميد بمساندة الفريق،قائلًا إن هذا الموسم هو الأصعب على الاتحاد، مؤكدًا على رغبته في البقاء في تدريب الاتحاد؛ نظرًا لمحبة الجماهير له.