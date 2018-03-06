بالفيديو.. فتاة تخوض تحديا غريبا من نوعه

متابعات(صدى):

خاضت فتاة تحدى تناول أكبر عدد من الشيكولاتة في دقيقة واحدة ، من أجل الفوز في تحدى بدأه شخص آخر استطاع تناول 10 قطع في دقيقة واحدة .

حيث يجب ابتلاع قطعة الشيكولاتة كاملة قبل تناول التالية خلال التحدى، وعرض الفم فارغا أمام الكاميرا قبل الانتقال للقطعة التالية.

بالرغم من تكرار الفتاة الأمر مرتين إلا أنها لم تستطع الفوز سوى بسبع قطع في الدقيقة الواحدة.