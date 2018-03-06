مجلة فرنسية: الغاز في مصر ساهم في قلب الطاولة على تركيا

باريس(صدى):

اعتبرت مجلة ” أورويون فانتنيام ” الفرنسية أن مصر نجحت في قلب الطاولة على تركيا بنيتها لأن تصبح عقدة لتوزيع الغاز في الشرق الأوسط وتوريده إلى أوروبا.

كشفت مجلة ” أورويون فانتنيام ” الفرنسية ، أن مصر نجحت فيما وصفته بـ ” قلب الطاولة ” على تركيا، بشأن عقدة توزيع الغاز في الشرق الأوسط وتوريده إلى أوروبا.

وكتبت المجلة في تقرير لها، أن مفاوضات كانت قد انطلقت بين تركيا وإسرائيل في 2016 بشأن مد أنابيب لضخ الغاز تسمح بتوريده من إسرائيل إلى السوق الأوروبية مع توفيره في السوق التركية.

وأضافت المجلة أن هذا الأمر سيجعل تركيا معبراً ومركزاً لنقل الغاز إلى أوروبا التي تريد أن تتخلى عن الغاز الروسي، مشيرة إلى أن تركيا اصطدمت بجملة من المشاكل مع قبرص، إذ أن هذا الخط كان من المفترض أن يعبر المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص.

وأشارت المجلة، إلى أن قبرص عارضت مرور هذا الخط ضمن منطقتها، ما جعل تركيا أمام تحالف كبير بين قبرص واليونان ومصر على وجه الخصوص، ما جعل أوروبا صارت فرصة لمصر وقبرص خاصة في ظل التوتر بين روسيا وأوروبا.

وتابعت المجلة الفرنسية، أن أوروبا تشجع مصر وقبرص على لعب هذا الدور، مضيفة : ” قلب المشروع الجديد الطاولة على تركيا، إذ قامت شركة خاصة مصرية بتوقيع اتفاق على استيراد الغاز الإسرائيلي وتسييله، فيما تجري مصر في الوقت الراهن مفاوضات من أجل الدخول ضمن خط الأنابيب الذي سيتم مده بين قبرص وإيطاليا وإسرائيل، ليسمح بتصدير الغاز إلى أوروبا مباشرة ” .