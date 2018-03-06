الهلال الأحمر تتلقى 8051 بلاغا متنوعا بين الحوادث والحالات المرضية خلال فبراير
باشرت فرق الهلال الأحمر في محافظة جدة 8051 بلاغًا متنوعًا بين الحوادث والحالات المرضية خلال شهر فبراير.
وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمحافظة بجدة / عبدالله أحمد أبو زيد أن الفرق باشرت( 5638 ) حالة مرضية و ( 1359 ) حالة بسبب الحوادث المرورية و ( 1054 ) حالة إصابات غير مرورية .
وأضاف : أن معدل البلاغات وصل ( 12 ) بلاغًا لكل ساعة بمجموع ( 288 ) بلاغًا لكل يوم.
وأن حالات الإغماء والصرع والتشنج وارتفاع الضغط والسكر ونزلات البرد والأزمات النفسية والقلبية كانت ضمن هذه الإحصائية .
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