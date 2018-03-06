الهلال الأحمر تتلقى 8051 بلاغا متنوعا بين الحوادث والحالات المرضية خلال فبراير

نايف السالم(صدى):

باشرت فرق الهلال الأحمر في محافظة جدة 8051 بلاغًا متنوعًا بين الحوادث والحالات المرضية خلال شهر فبراير.

وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمحافظة بجدة / عبدالله أحمد أبو زيد أن الفرق باشرت( 5638 ) حالة مرضية و ( 1359 ) حالة بسبب الحوادث المرورية و ( 1054 ) حالة إصابات غير مرورية .

وأضاف : أن معدل البلاغات وصل ( 12 ) بلاغًا لكل ساعة بمجموع ( 288 ) بلاغًا لكل يوم.

وأن حالات الإغماء والصرع والتشنج وارتفاع الضغط والسكر ونزلات البرد والأزمات النفسية والقلبية كانت ضمن هذه الإحصائية .