الجماهير تنقلب على سييرا بعد هزيمتين ثقيلتين

ماجد محمد(صدى):

شنت جماهير العميد هجوم حاد على المدرب لويس سييرا، عقب الهزيمة الساحقة التي تلقاها الاتحاد أمام التعاون، أمس الأثنين في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 من دوري المحترفين.

وقالت الجماهير الغاضبة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إن السبب وراء الهزيمة هو عدم الاستقرار، محملين سييرا وقراراته مسؤولية الهزيمة.

وأوضح أحد المشجعين للعميد أن إصرار سييرا على الدفع بـ ” الدحيم ” في الظهير الأيمن وطارق عبد الله في المحور، تسببت في غياب الانسجام.

وانتقد أخرين عدم إشراك سييرا للاعب زياد الصحفي، على الرغم من أداؤه القوي في خط الدفاع، مؤكدين على أن غيابه أثر على المباراة، ومجرياتها.

يجدر الإشارة

إن الهزيمتين المتلاحقتين للاتحاد على يد الشباب والتعاون، تسببت في انقلاب الجماهير على سييرا، بعد أن حصل على دعم كبير للتجديد معه الفترة الماضية.