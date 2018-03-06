” سلمان للإغاثة ” يوزع سلال غذائية لمرضى السرطان بحضرموت

فهمي محمد(صدى):

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لمرضى السرطان في منطقة المسيني بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، 500 سلة غذائية تزن السلة الواحدة 74 كيلو جرامًا تكفي لستة أشخاص، يستفيد منها 3000 فرد، من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 49000 سلة غذائية، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة.

وتأتي هذه المساعدات, امتداداً للمشروعات الإغاثية التي يقدمها المركز لجميع أبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جرّاء الأزمة التي يعيشونها.