7 أطعمة مهمة لتعزيز هرمون الإستروجين
يُعد الأستروجين من الهرمونات الأساسية التى تتحكم فى مزاج المرأة وحالتها العاطفية، ويسمى بهرمون الأنوثة ، ويؤدى نقص هذا الهرمون إلى مشاكل عديدة منها: تقلبات مزاجية، زيادة الوزن، إرهاق، صداع مستمر، انخفاض الرغبة الجنسية وغيرها، لذلك نصح الأطباء بأهم الأطعمة التى تزيد هرمون الأستروجين
1- بذور الكتان
من أفضل الأغذية التى يمكننا أن نحصل من خلالها على هرمون الأستروجين، كما أنه مصدر غنى بالألياف والأحماض الدهنية أوميجا 3، ويمكن رش بذور الكتان على الأطعمة مثل: الزبادى، الشوفان.
2- بذور السمسم
تحتوى على هرمونات تساعد على توازن هرمون الأستروجين فى جسم المرأة، وكذلك مرتفعة فى الألياف والفيتامينات والمعادن.
3- فواكه المشمش والبلح والبرقوق المجففة
وجبات خفيفة صحية تحتوى على الفيتامينات والمعادن وتساعد على ضبط هرمون الأستروجين فى جسمك.
4- الفاصوليا الخضراء
مصدر جيد للحديد وتحسن الخصوبة عند المرأة، ومنخفضة السعرات الحرارية وتمتلئ بالفيتامينات والمعادن.
5- الخوخ
من الفواكه الصحية الغنية بالعناصر الغذائية، وتساعد فى الحد من خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان وتساعد على زيادة هرمون الأستروجين.
6- الفراولة
من الأطعمة الغنية بالأستروجين وتعالج صحة الجلد والشعر وتزيد مستويات الطاقة وتخفض خطر السمنة.
7- الفاصوليا السوداء
من الأطعمة التى تعزز الخصوبة عند المرأة ومصدر غنى بالبروتين والألياف ومضادات الأكسدة.
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