7 أطعمة مهمة لتعزيز هرمون الإستروجين

أماني الغامدي(صدى):

يُعد الأستروجين من الهرمونات الأساسية التى تتحكم فى مزاج المرأة وحالتها العاطفية، ويسمى بهرمون الأنوثة ، ويؤدى نقص هذا الهرمون إلى مشاكل عديدة منها: تقلبات مزاجية، زيادة الوزن، إرهاق، صداع مستمر، انخفاض الرغبة الجنسية وغيرها، لذلك نصح الأطباء بأهم الأطعمة التى تزيد هرمون الأستروجين

1- بذور الكتان

من أفضل الأغذية التى يمكننا أن نحصل من خلالها على هرمون الأستروجين، كما أنه مصدر غنى بالألياف والأحماض الدهنية أوميجا 3، ويمكن رش بذور الكتان على الأطعمة مثل: الزبادى، الشوفان.

2- بذور السمسم

تحتوى على هرمونات تساعد على توازن هرمون الأستروجين فى جسم المرأة، وكذلك مرتفعة فى الألياف والفيتامينات والمعادن.

3- فواكه المشمش والبلح والبرقوق المجففة

وجبات خفيفة صحية تحتوى على الفيتامينات والمعادن وتساعد على ضبط هرمون الأستروجين فى جسمك.

4- الفاصوليا الخضراء

مصدر جيد للحديد وتحسن الخصوبة عند المرأة، ومنخفضة السعرات الحرارية وتمتلئ بالفيتامينات والمعادن.

5- الخوخ

من الفواكه الصحية الغنية بالعناصر الغذائية، وتساعد فى الحد من خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان وتساعد على زيادة هرمون الأستروجين.

6- الفراولة

من الأطعمة الغنية بالأستروجين وتعالج صحة الجلد والشعر وتزيد مستويات الطاقة وتخفض خطر السمنة.

7- الفاصوليا السوداء

من الأطعمة التى تعزز الخصوبة عند المرأة ومصدر غنى بالبروتين والألياف ومضادات الأكسدة.