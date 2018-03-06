تظاهرات ضد تركيا تغزو شوارع أثينا

أثينا(صدى):

شهدت شوارع العاصمة اليونانية ” أثينا ” ، تظاهرات لعدد من اليمينيون اليونانيون، مساء أمس الأثنين، وذلك احتجاجًا على اعتقال تركيا لجنديين يونانيين، بتهمة التجسس، الجمعة الماضية.

حيث قام مئات اليونانيين، بحرق الأعلام التركية في ساحات عامة بأثينا، فيما انتشرت بالمظاهرات أعلام حزب ” الفجر الذهبي ” اليميني في اليونان.

كما توجه المتظاهرون نحو مقر السفارة التركية في أثينا، أثناء مسيرة احتشد فيها المئات، رفعوا خلالها الأعلام اليونانية وغنوا النشيد الوطني اليوناني.

يشار إلى أن السلطات التركية كانت قد أوقفت جنديين يونانيين، ووضعتهما قيد الاعتقال، الجمعة الماضية، بتهمة ” محاولة التجسس ” ، وذلك على إثر دخولهما إلى الأراضي التركية، أثناء قيامهما بدورية بالقرب من حدودها.