العثور على الفتاتين الهاربتين بجدة.. وموظفة بالدار توضح أسباب الهروب المتكرر

نايف السالم(صدى):

عثر الجهات المعنية في محافظة جدة على الفتاتين اللاتي هربن من دار الضيافة بجدة صباح الجمعة الماضية، عبر البوابة الرئيسية التي كانت مفتوحة، بحسب ما أظهرت كاميرات المراقبة في الدار.

وفتحت الجهات المعنية تحقيقاً مع الفتاتين لمعرفة أسباب هروبهما من الدار، ولمعرفة من ساعدهما على الهرب.

وأوضحت مصادر إلى أنه سيتم إحالتهن للقضاء، وبعدها سيتم نقلهما لمؤسسة رعاية الفتيات بمكة المكرمة.

في الشأن نفسه كشفت إحدى موظفات الدار عن أسباب تكرار حالات الهروب، مشيرة أن ذلك يرجع إلى بعد الدار عن الأنظار .

وطالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإجراء دراسة ميدانية لمعرفة أسباب الهروب المتكرر للفتيات، وأنواع قضاياهن، ومعرفة مدى رضاهن.