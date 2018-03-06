بالفيديو.. الشيخ الفوزان يوضح حكم وضع النساء الألوان على ” الشفاه “

نايف السالم(صدى):

أفتى الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفوزان بعد جواز وضع النساء ألواناً على الشفاه باستخدام الليزر والمعروف بـ “ تاتو ” ، مؤكداً أنه أحد أنواع الوشم.

وقال الفوزان خلال لقائه مع برنامج “ يستفتونك ” على قناة “ الرسالة ” ، رداً على سؤال إحدى النساء عن حكم وضع “ تاتو ” على الشفاه، إنه يرى ذلك نوعاً من الوشم طالما أن الشفاه تغرز بالإبرة وتوضع فيها مادة بأي لون كانت وينزل منها القليل من الدم.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة وبالتالي فهو غير جائز، مبيناً أن الفرق بين الوشم الموجود في عصرنا والوشم القديم، أن القديم يستمر مدى الحياة والجديد يختفي بعد فترة معينة، وكلها من الوشم الذي لعنت صاحبته.