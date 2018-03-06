بالفيديو.. الشيخ الفوزان يوضح حكم وضع النساء الألوان على ” الشفاه “
أفتى الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفوزان بعد جواز وضع النساء ألواناً على الشفاه باستخدام الليزر والمعروف بـ “ تاتو ” ، مؤكداً أنه أحد أنواع الوشم.
وقال الفوزان خلال لقائه مع برنامج “ يستفتونك ” على قناة “ الرسالة ” ، رداً على سؤال إحدى النساء عن حكم وضع “ تاتو ” على الشفاه، إنه يرى ذلك نوعاً من الوشم طالما أن الشفاه تغرز بالإبرة وتوضع فيها مادة بأي لون كانت وينزل منها القليل من الدم.
وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة وبالتالي فهو غير جائز، مبيناً أن الفرق بين الوشم الموجود في عصرنا والوشم القديم، أن القديم يستمر مدى الحياة والجديد يختفي بعد فترة معينة، وكلها من الوشم الذي لعنت صاحبته.
#يستفتونك مع الشيخ عبدالعزيز الفوزان
الشيخ #عبدالله_الدريس@Abdulazizfawzan
حكم وضع الوان على الشفاه بالليزر ؟ pic.twitter.com/7NRy6X8Pqb
— قناة الرسالة (@alresalahnet) March 5, 2018
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1773 ] نشر منذ 1 ساعة
اترك التعليق …
ل ناقدة …😎
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6721 ] نشر منذ 31 دقيقة
نعم صحيح التاتو بكل أنواعه من الوشم المحرم سواء وشم الحواجب او الشفاه او مكان بالجسم هذا محرم الله يبعد عنا الحرام
قوقاز[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 دقيقة
طيب هادي السنه اشياء كثير صارت حلال وجايز ولابأس جات على هادي ولا ماجاها دهن سير