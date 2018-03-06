إندونيسيا تكشف عن أسباب إيقاف عمالتها للمملكة

جاكرتا(صدى):

أوقفت السلطات الإندونيسية، إرسال عمالتها إلى المملكة، بعد أن اكتشفت مخالفات في الاتفاقية المبرمة، مع شركات الاستقدام.

وتتمثل هذه المخالفات، في تشغيل العمالة داخل المنازل، وهو الأمر الذي ترفضه السلطات الإندونيسية، وإضافة أعباء عليها، وعدم توافق مسمى المهنة، التي استقدمت من أجلها ” عاملة نظافة ” ؛ وذلك بعد عدة شكاوى تقدمت بها عاملات بها إلى سفارة بلدهن.