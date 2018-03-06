إندونيسيا تكشف عن أسباب إيقاف عمالتها للمملكة
أوقفت السلطات الإندونيسية، إرسال عمالتها إلى المملكة، بعد أن اكتشفت مخالفات في الاتفاقية المبرمة، مع شركات الاستقدام.
وتتمثل هذه المخالفات، في تشغيل العمالة داخل المنازل، وهو الأمر الذي ترفضه السلطات الإندونيسية، وإضافة أعباء عليها، وعدم توافق مسمى المهنة، التي استقدمت من أجلها ” عاملة نظافة ” ؛ وذلك بعد عدة شكاوى تقدمت بها عاملات بها إلى سفارة بلدهن.
زائر[ عدد التعليقات: 1232 ] نشر منذ 38 دقيقة
احد الاسباب لايقاف تصدير الايدي العامله للمملكه هو الخوف من التحول الي ارهابيين في بلدانهم بعد العوده و الخروج علي الحكم العلماني في اقطارهم .
M-512[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 22 دقيقة
حنا للأسف الشديد شعب كسول وخاصة النساء إلا من رحم الله من العاقلات الوحده بس تبغى تتبطح وتاكل ولا همها تربية عيالها ولاحتى تسوي شكوكة لزوجها ومع كذا تقول انا ناقصه حقوقي ياااه عليكن بس