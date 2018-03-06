بدء التحقيق في وفاة طفل صعقا بالكهرباء بـ ” قحمة عسير “

أبها(صدى):

كشفت مصادر، عن قيام السلطات الأمنية بقحمة عسير، بفتح ملف التحقيق في وفاة الطفل الذين ادعى أهله، أنه تعرض لصعق كهربائي، موضحة أن التحقيقات مازالت جارية، لمعرفة ملابسات الحادث، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية بالوفاة.

جاء ذلك بعد دخول جثمان الطفل لثلاجة مستشفى محايل العام، تمهيدًا لعرضه على الطبيب الشرعي، للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.

يشار إلى أن الطفل، الذي كان يبلغ الحادية عشرة من عمره، كان قد لقي مصرعه، مساء أمس الأُثنين، بإحدى القرى التابعة للقحمة، غرب منطقة عسير، فيما أرجع ذووه أن سبب الوفاة هو تعرضه لصعق كهربائي.