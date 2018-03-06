ريبروف يوضح أسباب التعادل أمام الغرافة

نواف السالم(صدى):

كشف سيرغي ريبروف ، مدرب الأهلي، عن أسباب عدم قدرة الفريق على تحقيق النصر أمام الغرافة القطري، أمس الأثنين، في إطار المواجهة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وقال ريبروف، إنه كان هناك عدد من الأخطاء التي عرقلت فوز الأهلي، بالإضافة لقوة الفريق المنافس الذي صنع عدد من الفرص في الشوط الثاني.

وعلى جانب أخر قال ” ريبروف ” إن التأهل لدور الـ16 بات سهلًا وحظوظه كبيرة، موضحًا أن الأهلي نادي كبير يستطيع أن يلعب في أي مكان.

وانتهت مباراة الأمس بالتعادل 1-1 بين الفريقين، ومازال الأهلي يحافظ على الصدارة.