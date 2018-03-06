ريبروف يوضح أسباب التعادل أمام الغرافة
كشف سيرغي ريبروف ، مدرب الأهلي، عن أسباب عدم قدرة الفريق على تحقيق النصر أمام الغرافة القطري، أمس الأثنين، في إطار المواجهة الثالثة من دوري أبطال آسيا.
وقال ريبروف، إنه كان هناك عدد من الأخطاء التي عرقلت فوز الأهلي، بالإضافة لقوة الفريق المنافس الذي صنع عدد من الفرص في الشوط الثاني.
وعلى جانب أخر قال ” ريبروف ” إن التأهل لدور الـ16 بات سهلًا وحظوظه كبيرة، موضحًا أن الأهلي نادي كبير يستطيع أن يلعب في أي مكان.
وانتهت مباراة الأمس بالتعادل 1-1 بين الفريقين، ومازال الأهلي يحافظ على الصدارة.
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عذر اقبح من ذنب يقول قوة الخصم للاسف فريق الغرافه فريق
ضعيف جداااا وامكانيات لعيبه اقل من لاعبي الاهلي ولكن للاسف لم يجد
التكتيك المناسب من اجل الفوز وضع الموشر وسط ايمن ومومن وسط ايسر
الشوط الثاني بدل مكانهم واخرج تيسير ولعب المقهوي سار الفريق بدون صانع لعب
وفيتفا على دكة البدلاء وفتاح معه لم يلعبوا المباراه
للاسف مدرب مفلس فنيا وتكتيكا داخل الملعب
القرشي[ عدد التعليقات: 2167 ] نشر منذ 1 ساعة
يا حبيبي روح بس شفلك شغلة ثانية غير التدريب .
عندك نجوم ممكن يساعدون أي مدرب للنجاح والحصول على البطولات المحلية والخارجية
لكن عنادك وإصرارك على رأيك هما من جعل الأهلي ثاني الترتيب في الدوري وكانوا سببآ رئيسيآ
في خساراته وتعادلاته السابقة في الدوري والأن جاي تتفلسف وتقول قوة الخصم الغرافة القطري فريق
عادي جدآ لكن تشكيلاتك إللي تعتمدها في جميع المباريات إللي يخوضها الأهلي فاشلة جدآ
وماتم من إنتصارات فهي بجهد اللاعبين فقط وليس لك فيها أي بصمة تذكر .
إنت بتبحث منذ فترة عن الشرط الجزائي البالغ عشرين مليون ريال حسبي الله عليك .