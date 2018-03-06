المرور تتعرف على المشاركين في ” زفة الخيول ” وتسعى لضبطهم

نايف السالم(صدى):

أكد مدير مرور منطقة المدينة المنورة، العقيد صلاح الجابري، أن طريق ” سلطانة ” مرصود على مدار الساعة من قبل رجال المرور، وأن إدارته تعرفت على المخالفين في واقعة ” زفة الخيول ” وهي بصدد استكمال إجراءات الضبط، وإحالتهم على الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقهم.

وجدير بالذكر، إنه تسبب عريس في المدينة المنورة، بإعاقة الحركة المرورية على الطريق الأشهر ” سلطانة ” بعد أن أحاط مركبته بموكب من عشرات السيارات والخيول دون اكتراث لخطورة ما أقدم عليه في حال حدوث أي طارئ يستوجب تواجدًا فوريًا وسريعًا لمركبات لدفاع المدني أو إسعافات الهلال الأحمر داخل الحي، وسلوكهم ذات الشارع الذي يعاني هو الآخر أعمالًا تطويرية ضمن مشاريع الأنسنة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي أثار تعجبهم ودهشتهم، حيث جاء في ظل غياب دوريات المرور التي دأبت على التمركز في نقاط محددة على طول المسارين.