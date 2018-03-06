” العقاري ” يتيح للمستفيدين تأجيل سداد القروض

عادل الحربي(صدى):

صرح مسؤول بصندوق التنمية العقارية، أن الصندوق أتاح لمستفيدي التمويل المدعوم، تأجيل سداد القروض، بالتعاون مع المصارف والمؤسسات التمويلية الأخرى، لفترة تصل لستة أشهر، من بداية الاستفادة من القرض.

وأوضح المسئول، أن هذه الخطوة أحد الامتيازات، التي عمل عليها الصندوق، والمؤسسات التمويلية المشاركة، في برنامج التمويل المدعوم؛ بهدف التسهيل على مستفيدي الصندوق العقاري.

يُذكر أن ذلك جاء على خلفية، تصريحات معرض ” بيتك جاهز ” ، الذي أطلقه الصندوق العقاري، واختتم فعالياته أول أمس الأحد.