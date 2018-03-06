قرار بنقل 68 معلما إلى المستوى السادس
أصدر المشرف العام على الموارد البشرية بوزارة التعليم، قراراً بنقل 68 معلماً إلى المستوى السادس، اعتباراً من تاريخ مباشرتهم خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار.
وجاء في القرار: أن يكون التعيين على المستوى الجديد وطي القيد من المستوى السابق اعتباراً من تاريخ مباشرتهم خلال ١٥يوماً من تاريخ صدور القرار، ويعامل المذكورين وفق المادة ١٨/أ فيما يخص الراتب.
كما تضمن ألا يكون في طرف قضية قائمة وأن يقوموا بتسجيل ورفع مسوغات التعيين على موقع وزارة الخدمة المدنية ” توثيق ” .
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