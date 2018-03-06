قرار بنقل 68 معلما إلى المستوى السادس

عادل الحربي(صدى):

أصدر المشرف العام على الموارد البشرية بوزارة التعليم، قراراً بنقل 68 معلماً إلى المستوى السادس، اعتباراً من تاريخ مباشرتهم خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار.

وجاء في القرار: أن يكون التعيين على المستوى الجديد وطي القيد من المستوى السابق اعتباراً من تاريخ مباشرتهم خلال ١٥يوماً من تاريخ صدور القرار، ويعامل المذكورين وفق المادة ١٨/أ فيما يخص الراتب.

كما تضمن ألا يكون في طرف قضية قائمة وأن يقوموا بتسجيل ورفع مسوغات التعيين على موقع وزارة الخدمة المدنية ” توثيق ” .