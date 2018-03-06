بالفيديو.. نصرة الحربي لواضعي الثعبان بفم جمل ” حرام عليكم “
نشرت الفنانة نصرة الحربي مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، علقت فيه على مقطع فيديو منتشر يرصد تجرد رجلان من الرحمة ووضعا ثعبان حي داخل فم جمل .
وقالت نصرة في الفيديو ” أنا عن جد مش قادرة استوعب .. كيف بيحطون ثعبان شرير بيعور ويسمم في فم الجمل ما أدري جمل ولا جملة ” .
وتابعت نصرة الحربي ” أنا لو عندي ذي الجملة أقسم بالله كل يوم أدلعها وأروشها لتصير حلوة مو أحط في فمها ثعبان ط .
العدناني[ عدد التعليقات: 1949 ] نشر منذ 2 ساعتين
جملة !! ههههههههههههههههههههههههههههههه
الريان[ عدد التعليقات: 1445 ] نشر منذ 2 ساعتين
بلاء في شكلك
مالهم داعي يحطوه فل…………………….
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2692 ] نشر منذ 1 ساعة
يانصره
الجمله دي يقولوا مربين الجملات انها مريضه بمرض -الهيام-الهيام مرض يخلي الجمله تشرب وما تروى-مش الهيام الحب-وعلى شان تتعافى لازم يدخلوووو لها الافعى-انا مالي شغل حسب كلام حقووون الجملات-
هزيم[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 1 ساعة
والله نا س مريضه عقليا والاجرام والشر يجري في دمهم.
اتمنى القبض عليهم ومحاسبتهم.
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ،أوصى بالرفق بالحيوان ، وهؤلاء يضرون الحيوان.
ولا ننسى من دخلت الجنه بسسب كلب ، ولاخرى التي دخلت النار بسبب قطه.
جعل يدخل في ادانيكم عقرب.
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6721 ] نشر منذ 36 دقيقة
عقولهم ناقصة ناس منهبله لا عقل ولا دين الحمدلله على نعمة العقل
حك[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 34 دقيقة
جملة .. حتى في هذي تتدلعين على اساس ما تعرفي تقولي ناقة .. انتي محتاجة حنش اكيد …