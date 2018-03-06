بالفيديو.. نصرة الحربي لواضعي الثعبان بفم جمل ” حرام عليكم “

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة نصرة الحربي مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، علقت فيه على مقطع فيديو منتشر يرصد تجرد رجلان من الرحمة ووضعا ثعبان حي داخل فم جمل .

وقالت نصرة في الفيديو ” أنا عن جد مش قادرة استوعب .. كيف بيحطون ثعبان شرير بيعور ويسمم في فم الجمل ما أدري جمل ولا جملة ” .

وتابعت نصرة الحربي ” أنا لو عندي ذي الجملة أقسم بالله كل يوم أدلعها وأروشها لتصير حلوة مو أحط في فمها ثعبان ط .