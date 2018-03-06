سفير المملكة بأندونيسيا يكشف حقيقة مواطن أنجب 40 طفلا

جاكرتا(صدى):

استنكر سفير المملكة لدى جمهورية أندونيسيا، أسامة بن محمد الشعيبي، الأنباء التي تم تداولها حول زواج السعوديين في أندونيسيا أثناء سفرهم.

وانتقد ” الشعيبي ” ، قدرة البعض على تأليف وفبركة أخبار وهمية وإثارة الشائعات، مؤكداً أن الهدف منها هو تشويه سمعة المواطنين.

وأضاف أن هذه المهارة هي التي فبركت قصة زواج مواطن في إندونيسيا وإنجاب 40 طفلاً، مشدداً على أنه لا يمكن لمهني يتمتع بالمصداقية ويتقصى الحقائق أن يتناول هذه المعلومة التي وصفها بـ ” المزيفة ” .

وكشف أن حقيقة القصة هي أن طفل بإندونيسيا ادعى أنّ والده سعودي، مضيفاً أنها بعد البحث عن الرجل المقصود اتضح أنّه في حالة صحية غير جيدة، ولديه 40 ابناً سعودياً من زوجاته في المملكة.

ونصح السفير الشعيبي، المواطنين بالحذر من الوقوع في فخ السماسرة الذين يروجون للزواج غير النظامي والشرعي، مؤكداً ان عواقبه وخيمة حيث ينتج عنه إنجاب أبناء يعانون الأمرين بعد عودة آبائهم إلى بلادهم، تاركين أسرهم للضياع.