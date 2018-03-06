زرنوقي تؤكد أن فرص العمل المتاحة لخريجات ” التقنية ” تفوق عددهن

نايف السالم(صدى):

أوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة، الدكتورة ندى ناجي زرنوقي، أن فرص العمل المتاحة لخريجات الكلية تفوق عددهن، وفق بيانات وحدة التنسيق الوظيفي بالكلية، لافتة إلى إن قلة رواتب بعض القطاعات هو السبب وراء رفض خريجات الكلية للعديد من الوظائف؛ حيث لا تتناسب تلك الرواتب مع مستوى تأهيلهن، ومع حجم العمل المطلوب.

وأشارت ” زرنوقي ” إلى إنه أنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من المباني الجديدة للكليات التقنية للبنات بجدة، والتي ستكون طاقتها الاستيعابية تفوق 4000 متدربة، موضحة أن متدرباتنا اليوم أصبحوا بالوعي الكامل باحتياج سوق العمل، وبالتخصصات التي توفر لهن فرصًا وظيفية، وخصوصًا مع أنظمة العمل الحالية، التي أسهمت في توطين العديد من الوظائف التي تتطلب تخصصات مهنية.

وأضافت أن ذلك: ” خصوصًا أن الكلية حاليًّا تدرب على تخصصات عدة، منها تصميم الأزياء والخياطة وإنتاج الملابس، ضمن قسم تقنية تصميم وإنتاج ملابس، وتخصص العناية بالبشرة والمكياج، وتخصص العناية بالشعر ضمن قسم تقنية التجميل، وتخصص الوسائط المتعددة وتقنيات الويب، وتخصص الإدارة المكتبية. ”