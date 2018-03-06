آبل تعتزم إطلاق حاسوب رخيص هذا العام

نورة الشهري(صدى):

كشفت مصادر في شركة آبل، عن عزم الشركة، لإطلاق حاسوب ” ultrabook ” رخيص هذا العام.

وأوضحت المصادر، أن آبل، تعتزم ربيع العام الجاري، إطلاق حاسوب جديد رخيص، من سلسلة حواسيب MacBook Air، ومن المفترض أن تزوده بأحدث معالجاتها، التي ستكون أكثر أمانًا وعصية على الاختراق.

ويجدر الإشارة، إلى أنه يجب أن تتخلى آبل في الجهاز الجديد، عن منفذ ” USB-A ” ، وتستبدله بمنفذ ” USB-C ” ، كما ستزود الحاسوب بشاشة بدقة 1440/900.

يُذكر أن الخبراء، أبدوا توقعاتهم، أن يرفع إطلاق هذا الحاسوب الرخيص، مقارنة بحواسيب آبل الأخرى، مبيعات الشركة بمعدل 10 إلى 15%.