هيئة المواصفات تنظم ملتقى ” الصناعيين والمصدرين ” الخميس القادم

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، صباح اليوم الثلاثاء، عن تدشين ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية.

ويقام الملتقى، الخميس القادم 8 مارس 2018م، الموافق 20 جمادي الآخر 1439هـ ، بمقر الهيئة، في العاصمة الرياض.

ويتضمن الملتقى عدة محاور، أبرزها: نبذة عن أعمال لجنة حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة، عرض عن البرنامج الشامل لسلامة المنتجات، حلقة نقاش، زيارة مختبرات الهيئة.