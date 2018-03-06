عضو شورى: لا يوجد بطالة بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

صرَّح الأمير الدكتور خالد آل سعود، عضو مجلس الشورى، بأن المملكة لا تعاني قلة الوظائف أو البطالة، وإنما تعاني توطين هذه الوظائف.

وأضاف ” آل سعود ” ، أن هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة الملغاه جاءت لحل مشكلة لا تعانيها المملكة وهي البطالة، مشيراً إلى أن هناك نحو 12 مليون وافد يعملون في المملكة في كافة الوظائف والتخصصات.

ولفت إلى أن كل وظيفة يشغلها وافد، تعتبر وظيفة لمواطن وهناك فرصة لتوطينها، موضحاً أن عدد العاطلين عن العمل في المملكة يبلغ 2 مليون مواطن ومواطنة.

وتابع أنه في حال توطين وظائف الأجانب، فإن البطالة ستكون في حكم الماضي.