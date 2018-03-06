باكستان ونيبال تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات

إسلام آباد(صدى):

اتفقت باكستان ونيبال على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة في مجالات الدفاع والاقتصاد والتجارة والثقافة.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات جرت أمس في العاصمة كاتمندو بين رئيس وزراء نيبال كادغا براساد شرما ونظيره الباكستاني شاهد خاقان عباسي الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى نيبال.

وأوضح التلفزيون الباكستاني الحكومي أن الجانبين استعرضا خلال جلسة المباحثات العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما اتفق الجنبان على استغلال كل الإمكانيات لاستكشاف سبل التعاون الثنائي في مجالات التجارة للرقي بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني إلى ضرورة إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة والمجلس التجاري المشترك لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

يذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني قد وصل أمس إلى نيبال في زيارة رسمية تستمر يومين.