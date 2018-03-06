عصير الفراولة والفشار على الفطار لعلاج الإمساك

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من الأشخاص من الإمساك و يسبب إزعاجًا للمريض، بسبب ما يصاحبه من شعور ببعض الآلام بالمعدة التى تجعل الإنسان، غير قادر على القيام بأعماله اليومية، وتختلف أسباب الإمساك بين سوء التغذية والإصابة بأمراض مختلفة، ولتخفيف أعراض المرض.

مشروب الفراولة :

تحتوى بعض الفواكه على كمية جيدة من الألياف الغذائية، مثل الفراولة والتوت، مما يجعلها تساعد فى علاج الإمساك، لذلك ينصح بشرب كوب من عصير الفراولة بقيمة 3 جرام من الألياف.

وتشمل طريقة تحضير، العصير الطبيعى وهى قطع الفراولة بإضافتها بماء وسكر حسب الطلب ومزجهما ببعض ويفضل تناولهما بوجبة الإفطار.

الفشار:

يعتبر الفشار من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والتى تحتوى على المزيد من الألياف في النظام الغذائي، التى تساعد بدورها فى علاج الإمساك.

طريقة تحضير

وضع زيت بإناء على النار

إضافة الذرة والملح وغطاء الإناء ووضعه على نار هادئة حتى تتحول حبات الذرة إلى فشار