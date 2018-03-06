وزير إماراتي يثمن دور المملكة في رفع جودة التعليم عربيا

أبو ظبي(صدى):

ثمَّن المهندس حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية، دور البرنامج التدريبي ” بناء وقياس المؤشرات التعليمية ” الذي نفذه مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعلم ومقره المملكة.

كما أشاد وزير التربية والتعليم الإماراتي، بدور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ” حفظهما الله ” ، على حرصهم واهتمامهم بتطوير جودة التعليم في العالم العربي.

وأشار إلى أن ذلك ظهر من خلال مبادرة إنشاء مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم والتكفل بمصاريفه التشغيلية؛ ليساهم في رفع الجودة وتحقيق التميز في النظم التعليمية بالعالم العربي.

واستهدف البرنامج الذي ت تنفيذه الأسبوع الماضي في الشارقة لمدة 3 أيام، العديدَ من مسؤولي التعليم في الدول العربية، ويقدمها المركز مجاناً بإشراف خبراء دوليين لتعزيز مهارات وبناء قدرات المستهدفين بالبرنامج.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي بأهمية فهم الدور الأساسي لوجود مؤشرات لقياس النظام التعليمي ومدى إسهامها في تطوير الأنظمة ومتابعة سير العملية التعليمية وكيفية بنائها وقياسها وتحليلها.