بالأسماء.. قائمة المستبعدين من فريق الهلال في مباراته أمام الريان القطري

نواف السالم(صدى):

كشف نادي الهلال عن تشكيلته الأساسية، التي سيعتمد عليها في مباراته بدوري أبطال آسيا أمام نادي الريان القطري.

وأكد أن الهلال سيفقد في التشكيلة الاساسية امام الريان مابين إيقافات وإصابات واستبعاد فني واستبعاد خارج القائمة الاسيوية، كلا من:

– المعيوف

– الحبسي

– محمد البريك

– اسامه هوساوي

– عبدالله الحافظ

– حسن كادش

– عبدالله عطيف

– نواف العابد

– محمد الشلهوب

– احمد اشرف

– عمر خريبين

– ريفاس

– ادواردو

يذكر أن نادي الهلال يستضيف الريان القطري على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار الجولة الثالثىة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

يتنافس الفريقان في المجموعة الرابعة في البطولة رفقة استقلال طهران الإيراني والعين الإماراتي، ويحتل التاج صدارة هذه المجموعة حتى الآن برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه الأسود بنقطتين، بفارق الأهداف عن البنفسجي الثالث، فيما يتذيل الموج الأزرق المجموعة بعد أن حصد نقطةً واحدةً فقط.