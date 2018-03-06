شاهد.. ضفدع بدون رأس يذهل العلماء (فيديو)

متابعات(صدى):

أظهر فيديو صادم تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ضفدعًا بالغًا يعيش دون رأس في غابة في كونيتيكت.

يمتلك الضفدع البالغ جسمًا يبدو طبيعيًا ولكن يبدو أن وجهه قد تعرض للأكل تمامًا، حيث لم يتبق سوى الأنسجة الناعمة.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لا يمتلك الضفدع المسكين عينين أو أنف أو فكين أو لسان، حيث لم يتبق سوى ثقب صغير بدل فمه.

حير المقطع العلماء الذين لجئوا إلى “تويتر” لمناقشة المخلوق الغريب، حيث لا يوجد تفسير واضح لفقده لوجهه، ولكن هذا لم يمنعهم من تقديم بعض النظريات.