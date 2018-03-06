المطارات ليست للبشر فقط.. للفيروسات مكان أيضا

متابعات(صدى):

المطارات ليست مكانا لكثير من البشر فحسب ولكن أيضا لعدد لا حصر له من الفيروسات والجراثيم البكتيرية، ويوجد عدد كبير للغاية من الجراثيم في مكان بعينه ويتمثل في ماكينات الخدمة الذاتية لتسجيل الوصول.

قد يكون الأشخاص الذين يستخدمون ماكينات الخدمة الذاتية يعرضون أنفسهم لخطر أكبر للعدوى من طاولة تسجيل الوصول التقليدية، بحسب بوابة “إنشورانس كوتس” الأمريكية للتأمين.

وفي دراسة، أخذ الخبراء عينات من مستوى الجراثيم من على أسطح مختلفة بثلاثة مطارات أميركية رئيسية، وكانت النتيجة أن شاشات ماكينات الخدمة الذاتية كان بها أعلى مستويات التلوث بالجراثيم وتليها أذرع المقاعد في مناطق الانتظار وأزرار نوافير مياه الشرب.