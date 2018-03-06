هبوط البورصة القطرية لأدنى مستوياتها في شهرين

الدوحة(صدى):

هبط مؤشر البورصة القطرية لأدنى مستوياته، أمس الأثنين، مع تداول أسهم شركتين قطريتين من الشركات الكبرى بدون الحق في توزيعات الأرباح.

وسجلت أسواق الأسهم الخليجية أداء ضعيفا، متأثرة بهبوط البورصات الآسيوية حيث تخارج المستثمرون من بعض الأسهم وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية ربما تضر آفاق النمو.

وأغلق مؤشر بورصة قطر منخفضا 3.2 % إلى 8454 نقطة بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح لاثنين من أسهمه ذات الثقل.

وهبط سهم “صناعات قطر” 7.8 % وسهم ” أريد للاتصالات ” 4.1 %، وأغلق سهم صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة ” كيو إي تي إف “، وهو أول صندوق مؤشرات مدرج في بورصة قطر، منخفضا 1.6 % في اليوم الأول لتداوله.