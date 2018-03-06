الدفاع الروسية: القافلة الإنسانية التابعة للهلال الأحمر تعود من الغوطة الشرقية

موسكو(صدى):

أفاد مركز المصالحة الروسى فى سوريا، بأن القافلة الإنسانية التابعة للهلال الأحمر التى دخلت فى وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى الغوطة الشرقية، عادت من هناك، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم المركز، اللواء فلاديمير زولوتوخين، فى بيان نشره موقع وزارة الدفاع الروسية الإلكترونى، إن القافلة الإنسانية التابعة للهلال الأحمر التى دخلت إلى مدينة دوما السورية، بدأت تحركها من الغوطة الشرقية فى الاتجاه المعاكس.

وأوضح المتحدث، بأن القافلة كانت قد وصلت دوما نحو الساعة 16:00، وبدأت فى طريق العودة عند 20:25 بالتوقيت المحلى.