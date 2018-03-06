” العلوم والتقنية ” تعكف على توطين تقنيات الصواريخ الباليستية

عادل الحربي (صدى):

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن اعتزامها نقل وتوطين التقنيات الخاصة بمشاريع الصواريخ الباليستية قصيرة المدى الموجهة بتقنيات الليزر والقنابل متعددة الأغراض.

وأكد المشرف على معهد بحوث الفضاء والطيران في المدينة، خالد بن عبدالله الحصان، أن فريق العمل المشرف على المشاريع الثلاثة للمدينة أخيراً “مطر 2 ” و”مطر 3″ و”مطر 4″، مكون من 40 مهندساً سعودياً، ويعملون على نقل الخبرات وإنجاح سلسلة التجارب.

وأشار إلى أنه تتم الاستعانة والاستفادة من عمل شركات عالمية للإسهام في نقل وتوطين التقنية إلى السعودية، لافتًا إلى نجاح المدينة في إجراء سلسلة من التجارب والاختبارات على المشاريع الثلاثة.

وأوضح أن نقل وتوطين مشاريع نقل تقنيات الصواريخ والقنابل جاءت امتداداً لمشاريع المدينة في نقل وتوطين التقنيات التي تشكل قيمة مضافة وتحقق التنمية المستدامة بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020.