اليوم.. محمد صلاح يقود ليفربول فى نزهة أمام بورتو بدورى أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

يسعى فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح لتكرار تفوقه على بورتو البرتغالى عندما يلتقى الفريقان فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات مرحلة الإياب لدور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم، وهو متأهل “إكلينيكيًا” للدور ربع النهائى من منافسات البطولة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على بورتو بخماسية نظيفة فى مباراة الذهاب التى جمعتهما بملعب “الدراجاو” فى البرتغال.