اليوم.. حسين السيد يقود الاتفاق أمام الفيصلي فى الدوري

ماجد محمد(صدى):

تستكمل مباريات الجولة الـ18 من الدورى السعودى مساء اليوم، الثلاثاء، بإقامة 3 مباريات مهمة فى البطولة الأغلى عربيًا.

البداية ستكون بمباراة الاتفاق أمام الفيصلى فى مواجهة مصرية تجمع ثلاثى الأهلى حسين السيد، وأحمد الشيخ أمام صالح جمعة فلمن ستكون الغلبة.

الفيصلى الذى يضم صالح جمعة يعتبر مفاجأة الموسم يحتل المركز الرابع برصيد 33 نقطة بفارق 16 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما الاتفاق فى المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

ويلعب محمد عبد الشافى فى نفس التوقيت مع الفتح أمام أحد من أجل الاقتراب من المربع الذهبى، حيث يحتل الفتح المركز السابع برصيد 29 نقطة.

وتقام المباراة الثالثة فى السادسة و10 دقائق بتوقيت القاهرة بين أحد والفيحاء.